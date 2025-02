(ВИДЕО) ДРАМА НА ПИСТИ Судар јапанског и америчког авиона у Сијетлу! ОТКАЗАНИ БРОЈНИ ЛЕТОВИ

Према наводима америчких медија сударили су се авион Јапан ерлајнса и америчке компаније Делта.



Према првим информацијама у судару није било повређених.



Инцидент се догодио око 10,15 сати ујутру по локалном времену.



Екипе ватрогасне и полицијске службе, као и запослени на аеродрому брзо су реаговали. Судар се догодио на стази између терминала С и јужних хангара за одржавање аеродрома.



Према информацијама које је пружио "Port of Seattle", авион Јапан ерлајнса, који је таксирао ударио је реп паркираног авиона компаније Делта.



Инцидент није добвео до поремећаја у функционисању аеродрома.



Путницима који данас путују саветује се да провере информације о својим летовима код својих авиокомпанија.

BREAKING: Japan Airlines plane collides with parked Delta plane at Seattle-Tacoma International Airport; no injuries reported

pic.twitter.com/STFgb0d5xK

— Breaking News Alerts (@BreakingAlerter) February 5, 2025