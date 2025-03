(ВИДЕО) ДРОНОВИ ПАДАЛИ ПО РУСИЈИ Горео индрустријски комплекс

Снаге противваздушне одбране (ПВО) су пресреле и уништиле 77 дронова, од чега највише изнад Брјанске области, на граници са Украјином, као и изнад Калушке области.

Беспилотне летелице су оборене два дана након највећег украјинског напада овог типа од почетка сукоба.

‼️ Drones attack industrial facilities in Kaluga, Rostov and Voronezh regions



A crashed drone in Kaluga Region caused a fire at an industrial facility in Dzerzhinsky District.

A communications tower and a power line were damaged in Khvastovichsky District.



A fire broke out at… pic.twitter.com/5zuFcRj5Nu

— 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) March 13, 2025