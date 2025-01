(ВИДЕО) ЏЕНИФЕР ГАРНЕР ИЗГУБИЛА БЛИСКУ ПРИЈАТЕЉИЦУ У ПОЖАРУ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ "Превише је грозно да бих о томе причала"

"Превише је грозно да бих о томе причала...Не осећам да треба да причам о њој, али да, изгубила сам пријатељицу која није изашла на време", рекла је Гарнер за НБЦ.

Она је напоменула је да може да "напише листу од 100 пријатеља који су изгубили своје домове", због чега се, како каже, "осећа лоше" јер је њена резиденција до сада нетакнута пожаром.

Jennifer Garner has unfortunately lost a friend in the Los Angeles fires.



Stay strong Jen! pic.twitter.com/HMM137DGk0

— 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) January 11, 2025