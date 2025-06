(ВИДЕО) Експлозије широм Техерана ИЗРАЕЛЦИ ПОНОВО У НАПАДУ На удару енергетска инфраструктура!

Ове информације потврдио је и израелски Војни радио.

Како се наводи, израелски авиони нападају преко Сирије и Ирака.

Први пут је нападнута обала Ирана, јављају ирански медији. Вероватно се ради о енергетској инфраструктури.

Забележене су и експлозије широм Техерана, главног града Ирана. Изнад града се види јако дејство ПВО система.

Iranian air defence batteries are attempting to repel Israel's attack on Tehran. pic.twitter.com/yEJwV3a4H3

— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025