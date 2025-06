(ВИДЕО) ЕСКАЛАЦИЈА СУКОБА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ Израел је током претходне ноћи напао 150 мета у Ирану

Званичник је рекао да су удари на иранске нуклеарне објекте у Натанзу и Исфахану могли да оштете те објекте "значајно", преноси Си-Ен-Ен.

"Чуо сам неке стручњаке или људе који говоре у вестима како кажу да је све што можемо да урадимо да одложимо нуклеарни план за неколико недеља. Желим да вам поново кажем, према нашем почетном разумевању... биће потребно много више од неколико недеља за поправку", рекао је израелски званичник.

Према речима званичника, Израел је имао "конкретне обавештајне податке" да се Иран "креће ка нуклеарној бомби" у постројењу у Исфахану.

Израел сада сматра да је, након војне операције, "ваздушни пут до Техерана" ефективно отворен, рекао је званичник.

"То нисмо могли рећи пре неколико месеци", додао је он.

