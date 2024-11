Он је на концерту изјавио да су народи „Русије и САД најприроднији пријатељи на свету, који раде исте ствари: воле своје пријатеље и породице.

Лето је вођа бенда, мулти-инструменталиста и главни текстописац. Бенд је формирао 1998, са старијим братом Шеноном Летом.

Лето је био активан у неколико хуманитарних подухвата. Волонтирао је у добротворној организацији Art of Elysium, која помаже деци са озбиљним медицинским стањима. Подржао је Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, програм специјализован за истраживање и бригу о дијабетесу типа 1. године 2006, креирао је омот албума 97X Green Room: Volume 2, а приходи од продаје ишли су у корист организације The Nature Conservancy.

У јуну 2008, придружио се организацији Habitat for Humanity како би са својим бендом Thirty Seconds to Mars радио на обнови куће у оквиру програма A Brush With Kindness за подручје Велике Лос Анђелес области. Такође је подржао Habitat for Humanity у Сентулу, Куала Лумпур, Малезија.

Лето је подржао и организацију Aid Still Required, непрофитну корпорацију посвећену скретању пажње и пружању хуманитарне помоћи подручјима погођеним природним катастрофама или људским кризама.

Након земљотреса на Хаитију 2010. године, издао је књигу фотографија снимљених током његовог путовања у ову карипску земљу 2011. године, са намером да прикупи средства за помоћ. Од тада је повезан са и помогао различитим организацијама на Хаитију, укључујући J/P Haitian Relief Organization. Лето је као дете провео годину дана на Хаитију и вратио се тамо у јануару 2011. како би се „поново повезао“ са својим некадашњим домом након потреса из јануара 2010.

Дана 30. септембра 2014. године, Лето је био домаћин догађаја Haiti: The Journey Is the Destination у Њујорку, у корист људи погођених земљотресом на Хаитију 2010. године. У фебруару 2015, Лето је именован за глобалног амбасадора Светског фонда за природу (WWF), подржавајући онлајн прикупљање средстава и организујући једну кампању за свој 47. рођендан 2018. године.