(ВИДЕО) ИРАН ПОСЛАО 100 ДРОНОВА НА ИЗРАЕЛ! Одговор за напад израелских авиона на 100 различитих локација

Истовремено је потврђено да је око 200 израелских борбених авиона учествовало у ноћашњим нападима на више од 100 циљева унутар Ирана.



"Очекују нас тешки сати"



Дефрин је рекао да су сви противваздушни системи активирани ради пресретања претњи које долазе из Ирана.

"Ово је другачији догађај од свега што смо до сада искусили и очекују нас тешки сати. Морамо показати отпорност и стрпљење", поручио је Дефрин.



Обимни израелски напад на Иран



Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025