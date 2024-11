(ВИДЕО) ВЕЛИКЕ ПОПЛАВЕ У БАРСЕЛОНИ Аеродром под водом, путеви блокирани

Метеоролошка служба Шпаније објавила је црвено упозорење на падавине, упозоравајући људе да не путују ако није “строго неопходно” и да остану на опрезу. “Дејли мејл” пише да су мобилни телефони становника Барселоне звонили од упозорења на “екстремне и континуиране падавине” на јужној периферији града.



У упозорењу су људи позвани да избегавају литице, које су обично суве, или канале.

Аеродром под водом, путеви у Барселони блокирани

Путеви су блокирани одронима блата и нараслим водама, а возачи су снимљени како се возе потопљеним улицама док очајнички покушавају да се врате кући на сигурно. На аеродрому, шокантни видео снимци показују како вода струји на паркинге и главну зграду и цури са плафона, а виде се путници како изувају ципеле и газе боси ка капији.

Barcelona airport which I'm informed has stopped planes from landing due to the storm. pic.twitter.com/OMnnxOS6EZ

Шпански министар саобраћаја Оскар Пуенте рекао је да је оператер аеродрома Аена преусмерио 15 летова који су јутрос требало да слете на аеродром Ел Прат због олује која је погодила ту област.

-Услуге каталонских приградских возова су отказане - додао је он у објави на платформи “X”.

🔴❗️RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain.



It's never ending 😭pic.twitter.com/jhV817tKv1

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024