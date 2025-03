(ВИДЕО) НАЈВЕЋИ УКРАЈИНСКИ НАПАД У РУСИЈИ Погођена војна база НА НЕБУ СЕ СТВОРИЛА ПЕЧУРКА!

Напад, трећи у 10 недеља, догодио се 20. марта, а био је значајан по свом тренутку: неколико сати пре њега Володимир Зеленски изјавио је да је спреман на примирје о енергетским циљевима, али је упозорио да ће "све летети" док се не потпишу документи.

Локалне власти назвале су то "највећим икада" ваздушним нападом на регију.

Рој нисколетећих, споро крећућих дронова надвладао је противваздушну одбрану и уништио огромну залиху оружја, горива и крстарећих ракета, изазвавши секундарне експлозије које су небо обојиле у црвено.

UKRAINE STRIKES HARD UPON RUSSIAN STORAGE AIRFIELD INCURRING MASSIVE LOSS TO RUSSIA: LARGEST DRONE ATTACK TILL TODAY⚡️



🗓20.03.2025



Ukrainian drones strike Engels Air Base in Saratov Oblast, #Russia igniting the base destroying bombers & missiles meant to attack #Ukraine. pic.twitter.com/Ej8yqAtBbJ

