(ВИДЕО) НАПАДНУТА РУСИЈА, УКРАЈИНЦИ УДАРИЛИ ЖЕСТОКО! У пламену складиште муниције и дронова у Ростовској области, разорила га ракета „нептун“

Према извору, напад у близини села Чалтир у руској Ростовској области извели су припадници СБУ и украјинска морнарица.

У почетку су украјинске беспилотне летелице наводно "преоптеретиле" руску противваздушну одбрану, а убрзо након тога је ракета Нептунпогодила локацију, рекао је извор.

Снимци објављени на друштвеним мрежама показују тренутак експлозије у Ростовској области и висок стуб дима који се диже изнад насеља.

🚀💥The SBU and the Navy of the Armed Forces of Ukraine destroyed a warehouse of Russian drones in the Rostov region.



On the night of January 10, Ukrainian drones and a Neptune missile struck a warehouse with ammunition and reconnaissance drones near the village of Chaltyr.… pic.twitter.com/nWwInu1M8l

— ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) January 10, 2025