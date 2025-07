(ВИДЕО) НОВИ РАТ НА ПОМОЛУ, ЗВЕЦКА СЕ ОРУЖЈЕМ 37 мртвих у сукобу у Сирији! Погледајте застрашујуће снимке са улица

Неки од њих већ су укључени у борбе против наоружаних Друза у руралним деловима Ал-Сувејде. Борбе се воде близу границе са Јорданом. Сиријска војска напада положаје Друза, али се ови други бране и не дозвољавају продор снага из Дамаска.

Број погинулих у оружаним сукобима и размени артиљеријске ватре у насељу Ал-Макус, источно од града Ал-Сувејда, и у другим областима порастао је на 37, међу којима је и двоје деце - 27 Друза и 10 Бедуина. Рањено је и око 50 људи, укључујући децу.

Раније је Сиријска опсерваторија за људска права (СОХР) известила да је управа за образовање у Ал-Сувејди одложила сутрашњи планирани испит из религије за средњошколце, наводећи да ће нови датум бити накнадно објављен због смртоносних сукоба у покрајини.

Касније током дана, већина становника села Ал-Тајра у околини Ал-Сувејде побегла је ка Ал-Мазраи и граду Ал-Сувејда, након што су наоружане групе ушле на периферију села и запалиле неколико кућа, док су неке локалне групе остале у селу како би га браниле од нападача.

Current situation between the Druze and the Syrian Government Forces. 4 villages have been seized by the Syrian Government forces - with burned down homes belonging to the Druze minority in Syria. Situation is escalating further. A lot of people are rightfully anticipating…

Према изворима СОХР-а, насеља Ал-Сумај и Ал-Мазра такође су била мета артиљеријских напада, а жестоке борбе избиле су на периферији Лабина и Харана, где локалне фракције на линијама фронта и даље пружају отпор сиријским трупама.

Активисти СОХР-а наводе да су наоружане групе из Хорана данас послале војна појачања ка периферији града Ал-Сувејда како би подржале бедуинске борце који се боре са безбедносним снагама на више тачака око града.

Према СОХР-овим изворима, десетине наоружаних људи из руралног дела Даре упутило се возилима ка северном и западном делу покрајине Ал-Сувејда, ка областима у којима се сукоби настављају, уз растућу забринутост да ће се борбе у наредним сатима додатно заоштрити, посебно након што је било доста рањених и убијених.

СОХР-ови активисти такође извештавају да је полицијски пункт између града Барак и аутопута Дамаск-Ал-Сувејда био мета оружаног напада, током којег је дошло до размене ватре између безбедносних снага и нападача.

Минобацачке гранате, које су испалили нападачи, погодиле су и подручја око места Ал-Сура и Ал-Кабира, док су напредовали ка пункту.

Покрајина Ал Сувејда има око 700 хиљада становника и дом је највеће заједнице Друза, етничко-верске мањине произашле из исмаилитског покрета шиитског ислама.

The Druze militias clashing with tribal militias in South #Syria is exactly why all weapons should be made illegal outside of the Syrian Arab Army.



This lawlessness cannot coexist with us trying to build a modern civilized refined nation.

