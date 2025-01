(ВИДЕО) ОДБИЛИ СУ ДА БУДУ ЗА СТОЛОМ СА НОВИМ АМЕРИЧКИМ ПРЕДСЕДНИКОМ На свечаном ручку с Трампом њихова места су остала празна

Поред Трампа присутни су његова супруга, прва дама Меланија Трамп, и сенаторка председница Заједничког конгресног комитета за инаугурационе церемоније Ејми Клобучар, преноси Си-Би-Ес њуз.

То је, наводи се, први ручак за ВИП званице и чланове администрације, преноси портал и додаје да је присутан и извршни директор компаније Епл Тим Кук који, како се види на првим фотографијама седи између Доналда Трампа млађег и конгресмена Чака Шумера.

Наводи се и да је неколико демократа укључујући Била Клинтона и супругу Хилари, одбило позив да присуствују ручку у Конгресу.

Иначе, како се види на видеу, Трамп је, поред богате понуде разних пића, за аперитив изабрао дијеталну "Колу".

While everyone else at lunch is enjoying wine or champagne, Trump gets a Diet Coke. Gotta love it! pic.twitter.com/8GVthnz4uR

— Francisco D’Anconia (@Kalalautrekker) January 20, 2025