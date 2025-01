(ВИДЕО) ОГРОМАН ПОЖАР ЗАХВАТИО ФАБРИКУ У РУСИЈИ Излива се АЦЕТОН, радници евакуисани

Министарство наводи да гори двоспратна зграда у граду Гатчина у индустријској зони на површини од 1,9 хиљада квадратних метара и да је дошло до изливања ацетона.

Радници су благовремено евакуисани, нема повређених, истиче се у саопштењу.

Руски медији нису пренели шта је изазвало пожар у индустријској зони у граду Гатчина.

1,600 m² are ablaze, with explosions still rocking the industrial zone of Russia’s Leningrad region.



Media reports say the fire has engulfed a Russian acetone production plant, leading to a major fuel spill.



Authorities have not yet disclosed the cause of the fire. pic.twitter.com/bFDuge2618

— KyivPost (@KyivPost) January 10, 2025