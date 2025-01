(ВИДЕО) ПОЈАВИО СЕ НОВИ СНИМАК СУДАРА АВИОНА И ХЕЛИКОПТЕРА: Види се директан удар и како делови падају у реку

На снимцима се јасно виде авион (на левој страни) и хеликоптер (на десној) како лете један према другом, затим експлодирају и падају у реку.

Америчке власти саопштиле су јуче да још није јасно зашто су се путнички авион и хеликоптер америчке војске сударили изнад ваздушне луке у Вашингтону, при чему је погинуло 67 људи у најсмртоноснијој ваздухопловној несрећи у САД-у у више од 20 година.

‼️ Another video has emerged showing the collision between a passenger plane and a military helicopter near Reagan Airport in Washington.



As a result of the crash, all passengers and crew aboard both aircraft were killed—a total of 67 people. pic.twitter.com/RPkgrUNjRF

