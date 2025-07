(ВИДЕО) ПОСЛЕ РАЗОРНОГ ЗЕМЉОТРЕСА ЕРУПЦИЈА ВУЛКАНА! На Камчатки прорадила Клучевскаја висока 4.850 метара, бљује лаву!

- У овом тренутку имамо ерупцију Клучевскаје - наводи се у званичном саопштењу. Огранак геофизичке службе објавио је и фотографије ерупције снимљене камером постављеном на сеизмичкој станици.

Вулкан Клучевскаја, висок 4.850 метара надморске висине, налази се у Устј-Камчатском округу Камчатке. Последња ерупција забележена је у априлу 2025. године.

#BREAKING



Russia facing Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption



The Klyuchevskaya Sopka volcano has started erupting. It is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka.#earthquake #Russia #tsunami #Japan

pic.twitter.com/mL3RVST80y

— ECO Discussion (@ecodiscussion1) July 30, 2025