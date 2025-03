(ВИДЕО) ПОЖАР У ДИЗНИЛЕНДУ Дим је прекрио најпознатији тематски парк, посетиоци евакуисани

Пожар је довео до евакуације атракције Remy’s Ratatouille Адвентуре у суботу, док су се густи димни облаци ширили у близини реплике Ајфелове куле. Посетиоци тематског парка стајали су у шоку око лажне париске четврти, док је њихова магична авантура била прекинута озбиљном опасношћу.



❗️🏰🇺🇲 - A fire broke out backstage at Walt Disney World’s EPCOT theme park, specifically behind the French Pavilion in the World Showcase.



The blaze, which originated in a walk-in cooler, was extinguished by the fire department around 7:20 p.m.



No injuries were reported,…

