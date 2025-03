(ВИДЕО) РУМУНИЈА НА ИВИЦИ ХАОСА Да ли ће Уставни суд забранити Ђорђескуу учешће на изборима , тензије на максимуму

Одлука, која се очекује до среде, могла би имати далекосежне последице, потенцијално иницирајући још веће немире на улицама. Страхује се да би судска пресуда могла додатно распламсати незадовољство међу Ђорђескуовим присталицама, које су већ изашле на улице и сукобиле се са полицијом испред седишта Централне изборне комисије.

Уставни суд пресуђује – Ђорђеску тражи правду

Ђорђеску је поднео званичну жалбу Уставном суду након што је Централна изборна комисија у недељу одбила његову кандидатуру за председничке изборе заказане за мај, преноси ТВ канал "Реалитатеа Плус".

Према локалним законима, жалбе на одлуке изборне комисије морају бити поднете у року од 24 сата, а Уставни суд је најавио да ће донети одлуку до среде.

Одлука о одбацивању Ђорђескуове кандидатуре изазвала је бурне реакције јавности, док су његове присталице одмах изашле на улице и окупиле се испред седишта Централне изборне комисије у знак протеста.

Симион: "Њихово време је прошло – румунски народ мора одлучивати!"

Лидер Алијансе за уједињење Румуна (АУР) Ђорђе Симион, који је одржао састанак са Ђорђескуом, изјавио је да њихова подршка остаје чврста.

- Гарантовано, Калин Ђорђеску ће водити земљу. Наредних 48 сати је пресудно – морамо остати уједињени, опрезни, али мирни. Савест румунског народа је пробуђена. Њихово време је прошло. Морају пустити народ да одлучује о својој судбини. Верујмо Калину Ђорђескуу! - рекао је Симион, преноси Реалитатеа Плус.

Оптужбе о руском мешању и контроверзна истрага

Уставни суд је већ имао кључну улогу у претходним председничким изборима, када је два дана пре другог круга гласања у децембру поништио изборе, позивајући се на оптужбе о руском мешању у корист Ђорђескуа. Ове тврдње Москва категорички негира.

Поред политичког притиска, Ђорђеску се суочава и са шест тачака оптужнице, укључујући чланство у фашистичкој организацији и ширење лажних информација о финансирању кампање.

Исход одлуке Уставног суда могао би драматично променити политичку ситуацију у Румунији и одредити да ли ће Ђорђеску добити другу шансу или ће његови противници однети победу ван биралишта. Са растућим тензијама на улицама и све гласнијим оптужбама на рачун власти, Румунија је на ивици једне од највећих политичких криза у својој модерној историји.

