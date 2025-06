(ВИДЕО) ШОК СНИМЦИ Трамп се саплео по уласку у авион, друштвене мреже се усијале: "Карма не маши!"

Трамп се спотакао када је у недељу улазио у авион са државним секретаром Марком Рубијом на путу ка Кемп Дејвиду.

До спотицања је дошло након што се Трамп сукобио са новинарима у Мериленду, када су га питали да ли би био спреман да покрене Закон о побуни као одговор на протесте против имиграционих рација у Лос Анђелесу.

- Зависи од тога да ли ће доћи до побуне или не - рекао је Трамп.

Новинар га је питао да ли верује да је у току побуна.

