(ВИДЕО) СТРАШНА НЕСРЕЋА: Срушио се путнички авион, ВЕЛИКИ БРОЈ МРТВИХ; Погледајте снимак пада

Број погинулих у несрећи авиона Боинг 737-800 компаније Џеџу ер (Јеју Аир) у Јужној Кореји порастао је на 120, наводи се у саопштењу Националне ватрогасне агенције.

Извршни директор Џеџу ера, најпопуларније нискобуџетне авио-компаније у Јужној Кореји, Ким Е-бае, са целим руководством јавно се извинио жртвама несреће.

"Без обзира на узрок несреће, преузимам пуну одговорност као

извршни директор", рекао је Ким.

Произвођач авиона, компанија Боинг, упутила је саучешће и саопштила да је у контакту са јужнокорејском авио-компанијом након смртоносне несреће.

Сви домаћи и међународни летови са међународног аеродрома Муан, где се несрећа догодила, отказани су, наводи новинска агенција Јонхап.Несрећа се догодила у 9:07 ујутро по локалном времену, када је авион компаније Џеџу ер (Јеју Аир) скренуо са писте приликом слетања и ударио у зид ограде на међународном аеродрому Муан у истоименом округу, у провинцији Јужна Џела, око 288 километара југозападно од Сеула, преноси Јонхап.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024