(ВИДЕО) "СТРАШНО ЈЕ БИЛО, КАО У НЕКОМ ФИЛМУ!" Путници у возу у Лондону вриштали од страха! Прва исповест сведока о хорор ноћи у којој је десет људи избодено ножем
Крв, вриска и паника обележили су језиву сцену у британском возу за Кембриџшир, где је нападач ножем избо десеторо људи, међу којима је деветоро задобило тешке повреде.
- Крв је била свуда! Страшно је било, насиље, као на неком филму! Као да није била реалност, уследила је општа паника у возу - речи су једног од сведока ужасног напада ножем који се синоћ око 20.20 десио у Великој Британији, кад је 10 особа рањено, од којих 9 тешко.
Они су избодени ножем у возу за Кембриџшир, који је од Лондона удаљен око 80 километара, након чега су ухапшене две особе, а полиција је саопштила да је реч о "значајном инциденту" и потврдила да ће антитерористичке јединице подржати истрагу.
Деветоро рањених је превезено у болницу са повредама опасним по живот, док је једна особа хоспитализована са лакшим повредама, преноси јутрос BBC.
Полиција и Хитна помоћ су збринули друге путнике из воза, који су се тресли од страха и стреса.
- Видео сам човека како крвав иде кроз воз, викао је "имају нож, избоден сам". Видео сам 12 људи како воде у болницу - рекао је други сведок убадања.
Британска полиција је саопштила да ради на утврђивању околности и мотивима инцидента, као и да је национални код "Плато" употребљен у одговору полицијских и хитних служби на инцидент, наводи "Гардијан".
Инцидент се догодио између станица Стивениџ и Петербороу, због чега су све железничке линије биле у прекиду, а Железничка компанија ЛНЕР позвала је синоћ људе да "не путују" због "великих поремећаја" у саобраћају који су последица вишеструких убадања ножем у возу за Хантингдон у Кембриџширу.
Локална полиција је саопштила да су наоружане полицијске снаге упућене на станицу Хантингдон након позива јуче у 19.39 часова.
- Наоружани полицајци су зауставили воз у Хантингдону, где су два мушкарца ухапшена, наводи полиција.