(ВИДЕО) СВАКА ЧАСТ, МАЈСТОРЕ! Пилот муњевито извео маестралан маневар и избегао сигурну смрт ХИЉАДЕ УПЛАШЕНИХ ЉУДИ ПРАТИЛО ДРАМУ НА НЕБУ ИЗНАД ШПАНИЈЕ

Током лета изнад залива Сан Лоренцо у понедељак, дошло је до проблема, због чега је шпански ловац познат и као Ф/А-18 умало дотакао површину воде.



На једном од снимака се види да лети изузетно ниско остављајући за собом тамни траг дима. Али пилот је, срећом, успео да поврати контролу над летелицом у последњем тренутку, док су престрављени људи гледали. Шпанско ратно ваздухопловство касније је потврдило да је пилот извео маневар како би избегао јато птица које се изненада нашло на путањи авиона.

Да пилот није реаговао на време, пад у море вероватно би био фаталан. Летелица би се распала при удару, а пилот не би имао шансу за катапултирање при тој брзини и висини.

Муњевита реакција пилота

"Оваква акција део је уобичајеног протокола у циљу очувања како безбедности пилота, тако и публике", наводи се у саопштењу Ратног ваздухопловства и свемирских снага Шпаније објављеном на друштвеној мрежи Икс.

