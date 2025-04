Напомиње се и да је руска војска поразила формације Оружаних снага Украјине у областима насеља Горнал и Олешња, преноси Известија.

Министарство одбране саопштило је да су украјинске снаге изгубиле више од 290 војника у једном дану.

"Уништени су и тенк, три оклопна транспортера, четири борбена оклопна возила, седам аутомобила, два минобацача и четири контролна пункта беспилотних летелица", додаје се у саопштењу.

Руско министарство је саопштило да су током војних операција на Курском правцу Оружане снаге Украјине изгубиле више од 72.760 војника.

Руске трупе су у понедељак преузеле контролу над насељем Катериновка у самопроглашеној Доњецкој Народној Републици (ДНР).

Према подацима Министарства одбране Русије, украјинска војска је у овом правцу изгубила до 215 милитаната.

‼️🇷🇺Our stormtroopers raised the Russian flag in the center of Guevo in the Kursk region



▪️In the video, stormtroopers of the 22nd regiment of the 72nd division raise the Russian flag in the center of Guevo.



▪️Now in the Kursk region only 2 villages remain occupied by the enemy… pic.twitter.com/4lpWg23k9u

— Zlatti71 (@Zlatti_71) April 8, 2025