(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У ИРАКУ Пожар у тржном центру однео најмање 60 живота

''Утврдили смо идентитете 59 тела, а једно тело има толико опекотина да није било могуће утврдити идентитет. Још има много тела испод рушевина'', рекао је градски званичник Али Ал Мајахи.

Још није познато шта је изазвало пожар, а гувернер провинције Васит, у којој се налази град Kут, истакао је да ће први резултати истраге бити познати у наредних 48 сати.

Пожар је захватио петоспратницу у којој се налази тржни центар, а видео-снимци на друштвеним мрежама приказују ватрогасце који покушавају да обуздају пламен.

