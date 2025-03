(ВИДЕО) УВЕДЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ НА ТАЈЛАНДУ! ХВАТАЛИ СЕ ЈЕДНИ ЗА ДРУГЕ, ВАГОН У МЕТРОУ СЕ ЉУЉА САМО ШТО НЕ ИСПАДНЕ ИЗ ШИНА Потресни снимак са Тајланда током земљотреса

Први је био јачине 7,7 степени.

Према најновијим информацијама, премијерка Тајланда Паетонгтарн Шинаватра прогласила је данас ванредно стање у Бангкоку након снажног земљотреса који је данас погодио Мјанмар, а осетио се и на Тајланду и у Кини.

Потрес је био толико јак да се осетио у 1000 километара удаљеном Бангкоку и довео до урушавања солитера у изградњи у том граду. Друштвеним мрежама круже стравични снимци настали у тренутку потреса, а један од њих наводно је настао у метро станици.

На снимку се види како композиција воза почиње да се љуља у шинама као да је у питању чамац на таласима, док се престрашени људи хватају једни за друге као да покушавају да одрже равнотежу.

At the time of the Earthquake some people were on the MRT and luckily the swaying moment had already stopped at the station.#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/djzrL47RW8

— Anil Kumar Verma (@AnilKumarVerma_) March 28, 2025