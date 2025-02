(ВИДЕО) У згради у којој је избио пожар ЗАРОБЉЕНО 100 људи ХОРОР У МОСКВИ Погледајте како ватра гута све пред собом

Након интервенције ватрогасних екипа, 80 људи је спасено, а још 120 евакуисано, а троје људи је због тровања димом пребачено у болницу.

Пожару је, како преноси РИА Новости, додељен други степен сложености од пет, саопштиле су за РИА Новости хитне службе.

"Запослени у Министарству за ванредне ситуације Русије гасе пожар у Москви. Постављене су специјалне мердевине за спасавање људи са горњих спратова", саопштило је Министарство за ванредне ситуације на свом Телеграм каналу.

Престоничко тужилаштво спроводи истрагa.

Пожар је избио у управној петоспратној згради која се налази у улици Електрозаводска 21.



🚨 Fire in the former Moscow Elektrozavod building Numerous fire trucks and ambulances have arrived at the scene. Emergency services are searching for people trapped inside the building. Footage captures the evacuation of people from the burning building. The video shows thick… pic.twitter.com/J50rwVxzLK

🇺🇦🇷🇺 A fire broke out in Moscow during the night at the Elektrozavod building, a (former) electrical plant. Between 50 to 90 people needed to be rescued by emergency services, while another 50 are possibly still trapped in the building.



Russia is regularly converting older… pic.twitter.com/vgEoHnSWDI

— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) February 8, 2025