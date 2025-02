”ЗАХТЕВИ ДА СЛУЖБЕНИЦИ ДОЛАЗЕ У КАНЦЕЛАРИЈУ ПЕТ ДАНА У НЕДЕЉИ ДАЛО РЕЗУЛТАТ” Маск: Административно одсуство за ОНЕ који се не врате на посао у влади

"Онима који су игнорисали извршну наредбу председника Трампа да се врате на посао сада истиче више од месец дана од како не раде", поручио је на свом X налогу милијардер Илон Маск који руководи напорима за смањење броја радних места у америчкој администрацији, преноси Ројтерс.

Трамп је прошле недеље упутио меморандум шефовима федералних одељења и агенција, у којем је од њих тражио да своје запослене врате у канцеларије са пуним радним временом.

Како наводи Си-Ен-Ен, убрзо након председничких избора, Маск и Вивек Рамасвами, који је у то време требало да заједно воде новоформирано Одељење за владину ефикасност (ДОГЕ), наговестили су да је повратак на пуно радно време позив за многе да дају оставку.

Those who ignored President Trump’s executive order to return to work have now received over a month’s warning.



Starting this week, those who still fail to return to office will be placed on administrative leave. https://t.co/7XRj6W21eX

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025