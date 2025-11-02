overcast clouds
ЗАПОРОЖЈЕ У МРАКУ ПОСЛЕ РУСКОГ НАПАДА Више од 11 хиљада људи остало без струје

02.11.2025. 08:46 08:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
1
Фото: Ukrainian Emergency Service via AP

ЗАПОРОЖЈЕ: Више од 11 хиљада људи остало је без струје у Запорошкој области након напада руских снага изведеног протекле ноћи на то подручје, саопштио је данас шеф обласне војне администарције Иван Федоров.

"Након ноћашњег напада, 11.434 претплатника остало је без струје. Радници енергетских служби настављају да отклањају последице непријатељског напада", објавио је Федоров на друштвеној мрежи Телеграм.

Како је навео, 17 приватних кућа је оштећено као последица напада. "Што се тиче стања повређених, прегледана је 44-годишња жена и 91-годишњи мушкарац, којима је пружена медицинска помоћ", рекао је Федоров.

Русија русија-украјина
Вести Свет
