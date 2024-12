ЗАРОБЉЕНИ СЕВЕРНОКОРЕЈСКИ ВОЈНИК ДОБИО ПАПИРИЋ С УЗНЕМИРУЈУЋОМ ПОРУКОМ? "Запамти - твој прави страх није… Узми гранату..."

Верује се да је тај војник био први севернокорејски ратни заробљеник откако је Пјонгјанг распоредио сопствене војне снаге као помоћ руским ратним напорима против Украјине.



Национална обавештајна служба Јужне Кореје саопштила је да је путем "савезничке обавештајне агенције" потврдила да је војник преминуо од "озбиљних повреда", написао је Yonhap, а пренео BBC.



Северна Кореја је, према извештајима Кијева и Сеула, послала више од 10.000 војника у помоћ Русији, али Москва и Пјонгјанг нису ни потврдили ни демантовал њихову присутност на фронту.



Мешутим, чини се да севернокорејским војницима, укључујући и преминулог заробљеника, није допуштено да падну живи у руке Украјинаца.



Украјински војници, према информацијама објављеним на X-u, a које нису независно потврђене, пронашли су поруку код палог севернокорејског војника која, како се чини, сугерише да је севернокорејским војницима који се боре уз Русе наложено да у безизлазним ситуацијама или претњи заробљавања треба да изврше самоубиство.



"Смрт није крај, већ почетак Вечне славе! Запамти, војниче, запамти - твој прави страх није смрт, већ срамота пред својом домовином. Бити заробљен значи издати своје саборце, своју породицу и свој народ. Само они који више воле Част од слабости постаће пример за идућу генерацију. Твоја смрт на фронту постаће симбол храбрости и отпорности, али вечна је слава херојима! Чврсто држећи гранату у руци, храбро уклони осигурач и стави гранату испод браде или испод панцирног прслука", стоји у наводној поруци, како је на X-u пренео MilitaryNewsUA, а за коју се на друштвеним мрежама нагађа да је подељена севернокорејским војницима.



