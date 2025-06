ЗБОГ СУКОБА ИЗРАЕЛА И ИРАНА Ударна група америчке морнарице неодложно креће ка Блиском истоку

Носач USS Нимиц је већ био планиран да замени ударни носач авиона USS Карл Винсон, који се тренутно налази у региону. Званичник је навео да се Нимиц креће ка Блиском истоку "у временском оквиру који је и раније био предвиђен" за смену Винсона, али да ће сада отказати раније планирану посету луци како би убрзао свој долазак.



Пре само неколико дана, Нимиц је спроводио рутинске летачке операције у Јужнокинеском мору, према саопштењу америчке морнарице.

USS Карл Винсон се налази у мисији већ око седам месеци. Није јасно колико ће се дуго две ударне групе преклапати у региону Блиског истока пре него што се Винсон врати кући.

WASHINGTON: The USS Carl Vinson and its strike group are heading through the Indian Ocean toward CENTCOM, becoming the second US carrier in the Middle East—putting nearly a quarter of the US Navy’s deployed power in the region. pic.twitter.com/1RN1C6QDjz

