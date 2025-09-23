few clouds
ЈОШ ПЕТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО КРОВ НАД ГЛАВОМ У СОМБОРСКОЈ ОПШТИНИ Потписани уговори за куће са окућницама у Стапару, Риђици, Растини, Телечкој и Светозар Милетићу

23.09.2025. 12:48 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
sombor
Фото: Град Сомбор

Захваљујући конкурсу Министарства за бригу о селу још пет породица добило је свој нови дом у селима која припадају територији Града Сомбора.

Уговори су потписани у Београду, а испред локалне самоуправе потписивању и додели уговора присуствовала је чланица Градског већа за област руралног развоја Сања Бојић.

Средства за суфинансирање куповине сеоске куће са окућницом добили су Тамара и Милан Бајчев за кућу у Стапару, Душан Бузаџић за кућу у Риђици, Момчило Безбрадица за кућу у Растини, Ивана Николић и Жељко Јовановић за кућу у Телечкој као и Фани Лацко Жарковачки и Владимир Жарковчки за кућу у Светозар Милетићу.

сомбор
Фото: Град Сомбор

Јавни конкурс за реализацију програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2025. годину, отворен је до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра, до када сви заинтересовани могу да доставе пријаве.

 

сомбор куће на селу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
