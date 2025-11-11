clear sky
(ВИДЕО) ПЕТОЧЛАНА ПОРОДИЦА ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ ОСТАЛА БЕЗ ДОМА, СВЕ ИМ ЈЕ ИЗГОРЕЛО У ПОЖАРУ У петак се у Словачком дому за породицу Ковач организује хуманитарна помоћ, ево како можете да донирате

11.11.2025. 13:03 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
БАП/Курир
пожар
Фото: Screenshot Instagram backapalankadesavanja

Кућа петочлане породице из Бачке Паланке јуче је у потпуности изгорела, када је ватра захватила кров објекта и уништила њихов дом.

Пожар се догодио јуче ујутру у Улици Иве Лоле Рибара, и то наводно, због неисправних инсталација које су у трену плануле и захватиле целу кућу. На сву срећу у овом пожару нико није повређен, иако је причињена велика материјална штета.

Ватрогасци-спасиоци успели су да локализују пожар, а породици која је остала без крова над главом у помоћ су притекли рођаци, пријатељи и комшије које су вољне да им помогну.

Породица је смештена тренутно код пријатеља, док чекају информацију о могућој помоћи и начину санације штете. Мештани и суграђани већ су се почели организовати како би им помогли да поново изграде свој дом.

Породици Ковач из Бачке Паланке, чији је дом уништен у пожару, потребна је помоћ свих нас. У знак подршке, у петак ће у Словачком дому бити организована хуманитарна акција "Чаробни пасуљ“, током које ће се кувати пасуљ за прикупљање помоћи овој породици.

Позивају се сви људи добре воље да се прикључе и помогну да се њихов дом обнови и поново створи топло породично огњиште. Тачан термин одржавања биће накнадно објављен, а све додатне информације могу се добити на број телефона 064 147 8482.

Извор:
БАП/Курир
Пише:
Дневник
