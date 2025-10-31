overcast clouds
19°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) СКРИВЕНИ ДРАГУЉ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Дворац Нојхаузен je најмлађи каштел у Војводини РУСКA АРХИТЕКТУРA, НЕМАЧКA ПРЕЦИЗНОСT

02.11.2025. 11:00 11:00
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Дневник/ Л. Радловачки, Туристичка организација општине Нова Црња

Последња станица на излазу из Српске Црње и Србије уопште, а на путу ка Румунији односно на 500 метара од граничног прелаза, јесте дворац Нојхаузен који је одлуком Владе Србије 2023. године преименован у Дворац у Српској Црњи.

Ово велелепно здање изграђено је у периоду од 1941. фо 1943. године и то по налогу немачког обавештајца и генерала Франца Нојхаузена. 

Идеја је била да дворац служи као летњиковац за одмор и лов.

2
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

Овај каштел је једини који је зидан за време Другог светског рата и уједно последњи у низу подигнутих двораца у Војводини.

2
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

– По предању, овај дворац пројектовао је непознати руски заробљеник, па је објекат, захваљујући руској архитектури, немачкој прецизности и прегалаштву домаћих градитеља осмишљен, пројектован и грађен тако да својим гостима у чарима прелепе банатске равнице пружи незаборавано искуство – каже директор Туристичке организације општине Нова Црња Никола Толчин.

2
Фото: Туристичка организација општине Нова Црња

Дворац је изграђен у комбинацији класицизма и барока.

Објекат у свом саставу има велику салу, камин салу, ловачку собу (вински подрум), мини спа центар, апартмане и собе. Опремљен је тако да у потпуности задовољава потребе ловног, пословног и породичног туризма.

2
Фото: Туристичка организација општине Нова Црња

– План нам је да направимо спортско-рекреативни центар на земљишту које припада дворцу, а на ком се и налази извор топле воде – наводи Толчин и додаје да је овај дворац скривени драгуљ њихове општине у који посетиоци наменски иду и могу да организују различите активности уз претходну најаву и најам.

Дворац у Српској Црњи стога превасходно функционише као музејски простор који привлачи пажњу бројних туриста.

2
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

 

Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.        

српска црња Дворци Војводине 2025 дворци
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај