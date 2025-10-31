(ФОТО) СКРИВЕНИ ДРАГУЉ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Дворац Нојхаузен je најмлађи каштел у Војводини РУСКA АРХИТЕКТУРA, НЕМАЧКA ПРЕЦИЗНОСT
Последња станица на излазу из Српске Црње и Србије уопште, а на путу ка Румунији односно на 500 метара од граничног прелаза, јесте дворац Нојхаузен који је одлуком Владе Србије 2023. године преименован у Дворац у Српској Црњи.
Ово велелепно здање изграђено је у периоду од 1941. фо 1943. године и то по налогу немачког обавештајца и генерала Франца Нојхаузена.
Идеја је била да дворац служи као летњиковац за одмор и лов.
Овај каштел је једини који је зидан за време Другог светског рата и уједно последњи у низу подигнутих двораца у Војводини.
– По предању, овај дворац пројектовао је непознати руски заробљеник, па је објекат, захваљујући руској архитектури, немачкој прецизности и прегалаштву домаћих градитеља осмишљен, пројектован и грађен тако да својим гостима у чарима прелепе банатске равнице пружи незаборавано искуство – каже директор Туристичке организације општине Нова Црња Никола Толчин.
Дворац је изграђен у комбинацији класицизма и барока.
Објекат у свом саставу има велику салу, камин салу, ловачку собу (вински подрум), мини спа центар, апартмане и собе. Опремљен је тако да у потпуности задовољава потребе ловног, пословног и породичног туризма.
– План нам је да направимо спортско-рекреативни центар на земљишту које припада дворцу, а на ком се и налази извор топле воде – наводи Толчин и додаје да је овај дворац скривени драгуљ њихове општине у који посетиоци наменски иду и могу да организују различите активности уз претходну најаву и најам.
Дворац у Српској Црњи стога превасходно функционише као музејски простор који привлачи пажњу бројних туриста.
Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.