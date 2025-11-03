overcast clouds
ЈОШ ЈЕДНА КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА У ПАНЧЕВУ Машине улазе у ОВУ улицу, следи потпуна реконструкција

03.11.2025. 10:25 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Град Панчево

Од данас ће Стеријина улица у панчевачком насељу Тесла бити затворена за саобраћај, јер почињу радови на потпуној реконструкцији, како је најавила градска менаџерка Маја Витман.

Вредност радова прелази 61 милион динара, а са ПДВ-ом износи 74 милиона динара. 

- Ово је још једна од капиталних инвестиција која је стратешки планирана, имајући у виду привредни и економски развој нашег града.  Сваки део града нам је подједнако важан, а поготово најфреквентније улице које су свакодневни део трасе кретања многих суграђана. Имајући у виду колико је ова улица пролазна, њен стратешки правац и колико ће допринети  безбедности и подизању квалитета живота, Маја Витман се  захвалила на подршци Управи за капитална улагања АП Војводине, која је суфинансирањем омогућила да радови почну. 

Ова једносмерна саобраћајница широка 3,5 метара и гуга 303 метра, радиће се у фазама. Урадиће се обострано пешачке стазе у ширини од 1,5 метра од бехатона и изградити нових 20 паркинг места. Обухватом радова предвиђени су колски прилази и садња 43 нове дрворедне саднице из групе средњих високо листопадних дрвећа, најавила је Витман.

Она је додала и да ће бити реконструисана и изграђена атмосферска и фекална канализација, а биће реконструисана и водоводна мрежа, као и јавна расвета постављањем 12 челичних поцинкованих стубова осам до 12 метара висине. 

-  Четири капиталне инвестиције су поверене нашем граду за период 2025-2026., а то су поред Стеријине улице, реконструкција Улице Бранка Радичевића у центру, доградња трибина на СРЦ „Младост“ и најважнија изградња магистралне водоводне мреже Качарево – Банатско Ново Село. Укупна вредност ових инвестиција је око 800 милиона динара- изјавила је Маја Витман.
 

Војводина Банат
