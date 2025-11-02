overcast clouds
17°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НЕКАД ВЕЛЕЛЕПНИ ДАНАС РУИНИРАНИ ПРОСТОР Провијант магацин чами усред стамбеног блока

02.11.2025. 09:37 10:00
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
Коментари (0)
провијант магацин
Фото: Л. Радловачки

Још један магацин у Панчеву, а који се налази под крилом Завода за заштиту споменика културе, јесте Провијант магацин.

Овај објекат изграђен је у првој половини 18. века и слови за један од најстаријих зграда у Панчеву, а да је притом сачуван у неизмењеном облику.

Данас он, додуше, изгледа поприлично руинирано, ушушкан између стамбених зграда, Гимназије „Урош Предић“, бензинске пумпе и зграде у којој је, између осталог, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Налази се на адреси Игњата Барајевца.

Како се наводи на сајту Завода, магацин је зидан у зони уз Тамиш, а служио је за смештај робе, жита, соли и хране.

провијант магацин
Фото: Л. Радловачки

„Има подрум, приземље, два спрата и корисни тавански простор. Осим сводне подрумске конструкције, сви остали конструктивни елементи су дрвени. Најдекоративнији и најоригиналнији део су полукружне кровне баџе, постављене у два реда. Други ред има баџе са декоративном лименом кутијом”, пише Завод.

Споменик културе има изузетну документарно-историјску вредност као један од ретко сачуваних објеката ове врсте који сведочи о развоју материјалне културе и привреде на овом подручју.

провијант магацин
Фото: Л. Радловачки

„Својом функцијом значајно је допринео развоју и напретку Панчева у време када су увек пуни панчевачки магацини хранили становништво Војне границе и тиме га штитили од глади, куге и рата. Због близине Гимназије и Миноритског самостана има и значајну амбијенталну вредност као саставни део градитељског наслеђа тог дела града”, закључују стручњаци из Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Текст и фото: Л. Радловачки

Пројекат „Индустријско и културно наслеђе Панчева – од фабричких хала до уметничких простора“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Град Панчево. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.

Панчево 2025
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај