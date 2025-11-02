(ВИДЕО) НЕКАД ВЕЛЕЛЕПНИ ДАНАС РУИНИРАНИ ПРОСТОР Провијант магацин чами усред стамбеног блока
Још један магацин у Панчеву, а који се налази под крилом Завода за заштиту споменика културе, јесте Провијант магацин.
Овај објекат изграђен је у првој половини 18. века и слови за један од најстаријих зграда у Панчеву, а да је притом сачуван у неизмењеном облику.
Данас он, додуше, изгледа поприлично руинирано, ушушкан између стамбених зграда, Гимназије „Урош Предић“, бензинске пумпе и зграде у којој је, између осталог, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Налази се на адреси Игњата Барајевца.
Како се наводи на сајту Завода, магацин је зидан у зони уз Тамиш, а служио је за смештај робе, жита, соли и хране.
„Има подрум, приземље, два спрата и корисни тавански простор. Осим сводне подрумске конструкције, сви остали конструктивни елементи су дрвени. Најдекоративнији и најоригиналнији део су полукружне кровне баџе, постављене у два реда. Други ред има баџе са декоративном лименом кутијом”, пише Завод.
Споменик културе има изузетну документарно-историјску вредност као један од ретко сачуваних објеката ове врсте који сведочи о развоју материјалне културе и привреде на овом подручју.
„Својом функцијом значајно је допринео развоју и напретку Панчева у време када су увек пуни панчевачки магацини хранили становништво Војне границе и тиме га штитили од глади, куге и рата. Због близине Гимназије и Миноритског самостана има и значајну амбијенталну вредност као саставни део градитељског наслеђа тог дела града”, закључују стручњаци из Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Текст и фото: Л. Радловачки
Пројекат „Индустријско и културно наслеђе Панчева – од фабричких хала до уметничких простора“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Град Панчево. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.