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КОНЦЕРТ КАРЛОВАЧКИХ ФОЛКЛОРАША „Бранково коло” слави пола века

14.12.2024. 10:48 10:53
Пише:
Дневник
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КУД
Фото: приватна архива

Омладинско културно-уметничко друштво „Бранково коло” одржаће традиционални годишњи концерт вечерас од 19 сати у фискултурној сали Основне школе „23. октобар”, Прерадовићева 1.

Омладинскокултурно-уметничко друштвоБранково коло одржаће традиционални годишњи концерт вечерас од 19 сати у фискултурној сали Основне школе „23. октобар, Прерадовићева 1.

Вечерашњим наступом карловачки фолклораши обележиће и пет деценија постојања и рада. 

Јубиларни концерт отпочеће песмомКоло, коло наоколо Бранка Радичевића, а уследиће игре из Бачке, Срема, Неготинске крајине,  централне Србије, Шумадије и Поморавља, те дечје игре и сплет песама

Уметнички руководиоци играча су Горан Станков и Ђурђинка Царевић, уметнички руководилац певачке групе је Дуња Јапунџа, Анастасија Царевић је асистент уметничког руководиоца, а Звонко Тадић је задужен за музичке аранжмане и корепетицију.

бранково коло
Извор:
Дневник.рс / З. Милосављевић
Пише:
Дневник
Војводина Срем
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