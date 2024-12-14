КОНЦЕРТ КАРЛОВАЧКИХ ФОЛКЛОРАША „Бранково коло” слави пола века

Омладинскокултурно-уметничко друштво „Бранково коло” одржаће традиционални годишњи концерт вечерас од 19 сати у фискултурној сали Основне школе „23. октобар”, Прерадовићева 1.

Вечерашњим наступом карловачки фолклораши обележиће и пет деценија постојања и рада.

Јубиларни концерт отпочеће песмом „Коло, коло наоколо” Бранка Радичевића, а уследиће игре из Бачке, Срема, Неготинске крајине, централне Србије, Шумадије и Поморавља, те дечје игре и сплет песама.

Уметнички руководиоци играча су Горан Станков и Ђурђинка Царевић, уметнички руководилац певачке групе је Дуња Јапунџа, Анастасија Царевић је асистент уметничког руководиоца, а Звонко Тадић је задужен за музичке аранжмане и корепетицију.