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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ПАЖЊА Сутра се прикупља амбалажни отпад

30.06.2025. 11:53 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
отпад
Фото: Pixabay

Амбалажни отпад ће се сутра, 1. јула сакупљати у Старој Пазови, обавестили су из те општине пољопривредне произвођаче.

Како наводе, амбалаже ће се односити према следећем распореду: од 7.30 до 8.15 часова – Сурдук, центар села; од 8.30 до 9.15 – Белегиш, „Супериор“; од 9.30 до 10 часова Стари Бановци, „Силос Миљковић“; од 10.30 до 12 – Стара Пазова, стадион „Копито“ и од 12.15 до 12.45 – Голубинци, призма. 

амбалажа стара пазова
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
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