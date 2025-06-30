ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ПАЖЊА Сутра се прикупља амбалажни отпад

Амбалажни отпад ће се сутра, 1. јула сакупљати у Старој Пазови, обавестили су из те општине пољопривредне произвођаче.

Како наводе, амбалаже ће се односити према следећем распореду: од 7.30 до 8.15 часова – Сурдук, центар села; од 8.30 до 9.15 – Белегиш, „Супериор“; од 9.30 до 10 часова Стари Бановци, „Силос Миљковић“; од 10.30 до 12 – Стара Пазова, стадион „Копито“ и од 12.15 до 12.45 – Голубинци, призма.