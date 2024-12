АКЦИЈА ЗА НОВИ КВАЛИТЕТ У ТУРИЗМУ Призме најбољима у региону ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА ИСКЉУЧИВО ТУРИСТИЧКИ НОВИНАРИ

Специфичност акције и награде је то што су чланови жирија искљичиво туристички новинари из региона, добри познаваоци прилика у туризму.

Ове године уручено је 12 призми у категоријама - манифестације, ризорти, еко, етно и вински туризам, дестинације, здравствени туризам, ресторани и остали угоститељски објекти и пратеће делатности у туризму.

Призме су добили: Дани бербе грожђа, Вршац, Србија, Ријечки карневал, Ријека, Хрватска, - IFS The Night of The Dragon, Словенија, Туристичко насеље „Чардаци“, Витез, Босна и Херцеговина, Tilia Estate, Випавска долина,Словенија, Здравковац кантри клуб, Јарменовци, Србија, Град Требиње, БиХ - Република Српска, Град Свети Иван Зелина, Хрватска, Град Подгорица, Црна Гора, Хотел „Цар Самуил“, Банско, Северна Македонија, Коча на Светом Јакобу, Словенија и „Музеј “Жеравица“, Ново Милошево, Србија.

Д. Мл.