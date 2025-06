(ФОТО) НОВИ ЛОУ КОСТ СПАВАЋИ ВОЗОВИ ПОВЕЗУЈУ 100 ГРАДОВА У ЕВРОПИ Погледајте како изгледа приватна кабина која конкурише авиону!

Иако неки ноћни возови нуде једнокреветне или двокреветне кабине, те опције су углавном скупе и брзо се распродају.

Сада се на тржишту појављује нова компанија која уводи спаваће возове са потпуно приватним собама, и обећава да цене карата неће бити више од просечне авионске.

"Желимо да ноћни возови постану неизоставан део путовања по Европи"

Стартап Nox из Берлина жели да понуди праву алтернативу кратким летовима унутар Европе. Оснивачи компаније истичу да их је лично искуство путовања инспирисало да креирају удобнији, савременији начин ноћног превоза возом.

Путницима ће бити на располагању три категорије соба:

Single loft – за једну особу, са креветом на спрату, седиштем и столом;

Double loft – за двоје, са креветом на спрату, два седишта и столом;

Double Vista – са креветима у нивоу, при чему се доњи претвара у седиште, а кабина нуди лакши приступ.

Све собе имаће кревете дужине два метра, довољно простора за стајање и одлагање пртљага, а неке кабине ће имати и панорамске прозоре.

Други оснивач, Јanek Smalla, наводи да је захваљујући посебном дизајну кабина могуће сместити више путника него код традиционалних железничких компанија.

