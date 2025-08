КОЛИКО СУ БЕЗБЕДНЕ ГРАЂЕВИНЕ У СРБИЈИ? Болница на Камчатки остала нетакнута током земљотреса магнитуде 8,8 ЕВО И ЗАШТО, А И КАКО ЈЕ КОД НАС

Док се хирурзи, упркос потресу, не померају ни милиметар и настављају операцију, многи су поставили исто питање: како је зграда остала стабилна током потреса магнитуде 8,8? Одговор лежи у инжењерингу – конкретно, у сеизмичком инжењерингу.



У тренуцима када тло подрхтава снагом која мења пејзаж, а људи панично беже на улице, један видео из операционе сале на руском полуострву Камчатка обишао је свет. На снимку се види хируршки тим који мирно наставља операцију, иако просторија подрхтава више минута – док се напољу одиграва земљотрес магнитуде 8,8.

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery.



The patient is doing well, according to the Health Ministry#China #Tsunami #Earthquake #Russia #Hawaii #Japan #Sismo #Temblor #Tsunamiwarning #揺れ #地震 pic.twitter.com/fWiVKfxNbt

