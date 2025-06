"НЕМОЈТЕ РЕЋИ ДА ВАС НИСАМ УПОЗОРИО!" Финансијски стручњак најављује НЕВИЂЕНУ ЕКОНОМСКУ КАТАСТРОФУ: Милиони људи ће ОСИРОМАШИТИ

Кијосаки је изјавио да ће следећи економски пад засенити Велику депресију и учинити да крах из 2008. године делује безначајно у поређењу са њом - и да ће бити далеко гори од свега виђеног од 1930-их.

"Ово није само још један пад", написао је Кијосаки у објави на друштвеној мрежи X.

"САД можда иду ка ВЕЋОЈ ДЕПРЕСИЈИ."

Предвидео колапс 2008. године

"У 2025. години, дуг по кредитним картицама је на рекордно високом нивоу. Амерички државни дуг је на рекордно високом нивоу. Незапосленост расте", написао је.

"Ова предстојећа Велика депресија ће проузроковати сиромаштво милиона људи... а малобројни ће моћи да уживају у великом богатству и слободи."

Кијосакијева предвиђања сугеришу да се не суочавамо са једноставном рецесијом, већ са потпуним економским колапсом, и да би људи требало да се окрену ономе што он сматра јединим правим уточиштем: биткоину, злату и сребру.

За оне који предузму акцију данас, када дође до краха, оне који инвестирају у само један Биткоин, мало злата или сребра... Можда ћете из ове кризе изаћи као веома богата особа, рекао је.



Немојте рећи да никога нисам упозорио. Као што је предвиђено у мојој књизи 'Пророчанство богатог тате', долази највећи крах у историји..., напиоса је Кијосаки.

Злато се тргује око 3.300 долара (2.899 евра) по унци, што је знатно изнад некада застрашујућих 2.000 долара (1.757 евра). Сребро је такође порасло, а Биткоин је, упркос својој волатилности, недавно премашио 110.000 долара (97.000 евра) по новчићу, али Кијосаки каже да прави раст тек предстоји.

Чврсто верујем да ће до 2035. године један биткоин вредети више од милион долара. Злато ће бити 30.000 долара (26.360 евра), а сребро 3.000 долара (2.635 евра) по новчићу, изјавио је.

Годинама саветује људе да улажу у злато

Кијосаки (78) годинама саветује Американцима да уложе у злато.

Злато ће ускоро пробити 2.100 долара (1.845 евра), а затим ће полетети. Пожелећете да сте га купили испод 2.000 долара (1.757 евра). Следећа станица: злато 3.700 долара (3.250 евра)", упозорио је у октобру 2023. године.

Кијосаки увек доводи у питање конвенционално мишљење, чак и када је у питању амерички сан о власништву над кућом.

