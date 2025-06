”ОДЛИЧАН ПОСЛОВНИ ПОТЕЗ ЗА ЦРНУ ГОРУ” Ево како је Србија предала у власништво комшијама аеродроме у Тивту и Подгорици

Његово писано сведочење долази у тренутку када је у Црној Гори у фокусу пажње тендерски поступак за давање аеродома у Подгорици и Тивту на концесију на период од 30 година, који траје већ седам година.

"Без лажне скромности, могу да истакнем моју важну посредничку улогу и допринос у преговорима, да Влада Србије, са премијером Зораном Ђинђићем, и Југословенски аеротранспорт, као власник аеродрома у Подгорици и Тивту, уступе то власништво Црној Гори, што је озваничено 2003. године, од када овим аеродромима управља Јавно предузеће Аеродроми Црне Горе!“, саопштио је Кнежевић преко свог адвоката Дражена Медојевића.

Кнежевић и потпредседник црногорске Владе за економску политику и привредни развој Бранимир Гвозденовић заступали су тада црногорске интересе у тим преговорима са српском страном, започетим 2001. године.

"Поред председника Владе Републике Србије Зорана Ђинђића, у тим разговорима је учествовала и министарка за саобраћај и комуникације Марија Рашета-Вукосављевић, а у име ЈАТ-а, генерални директор Предраг – Драшко Вујовић. Био је то сложен процес преговора, али крајем 2001. године постигли смо договор. Прихватили смо и цену – 5,5 милиона евра за оба аеродрома, у Подгорици и Тивту. И то кроз компензацију трошкова слетања ЈАТ-ових авиона у Подгорицу и Тиват", каже Кнежевић и додаје: "Не треба доводити у питање да смо одрадили одличан посао за Црну Гору. Сада се, видим, ломе копља око тога коме ће се доделити концесија о аеродромима Црне Горе“.