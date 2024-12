ОВО САМО КИНЕЗИ МОГУ: Представљен је најбржи воз на свету; Делује нестварно (ФОТО)

Ово постигнуће чини га најбржим брзим возом на свету након што уђе у комерцијалну употребу, надмашивши садашњи кинески CR400, који вози брзином од 350 km/h.



Према China State Railway Group, која је водила развој, CR450 истиче се у кључним подручјима као што су радна брзина, енергетска ефикасност, контрола буке и перформансе кочења, постављајући нова глобална мерила, преноси Кликс.

The CR450 high-speed train made its debut in Beijing on Sunday. Once in commercial operation, it will reach an operational speed of 400 km/h, making it the fastest high-speed train in the world, Xinhua News Agency reported. pic.twitter.com/ZYTgPEO9cj

— Global Times (@globaltimesnews) December 29, 2024