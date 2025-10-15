ДЕСЕТ НЕОБИЧНИХ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА КОЈЕ СУ ЉУДИМА ПРЕТВОРИЛЕ СНОВЕ У МИЛИОНЕ Од писма Деда Мразу до чишћења места злочина
У Сједињеним Америчким Државама живи више од 22 милиона милионера и око 735 милијардера, док широм света има приближно 58 милиона милионера и 2.781 милијардера.
Већина тих људи стекла је богатство у областима финансија и инвестиција, инжењеринга, извршног менаџмента, права и технологије.
Мањи број, међутим, до успеха је дошао на неконвенционалан начин – захваљујући необичним идејама, изумима и понекад само дози среће.
Ово је прича о десет јединствених начина на које су обични људи стигли до невероватног богатства.
1. Продаја пиксела на web страници
Alex Tew студирао је у Енглеској и спремао се да започне трогодишњи курс пословног управљања на Универзитету у Nottinghamu. Бринуо је како ће отплаћивати студентски кредит када је дошао на идеју која ће му донети милион долара.
Направио је web страницу каква до тада није постојала. Одлучио је да прода милион пиксела по један долар сваки, а продавао их је у блоковима од по 100 пиксела, што је чинило минималну куповину од 100 долара. Купци су могли да додају своју слику и линк на купљене пикселе.
„Stranica od milijun dolara“ заживела је 25. августа 2005. године, а прве пикселе купио је Tewов пријатељ. До јануара 2006. године Tew је продао све преостале пикселе и од те идеје постао милионер.
2. Пошта Деда Мраза
Byron Reese је имао лепе успомене из детињства када је добио писмо од Деда Мраза. Ту је емоцију претворио у уносан посао.
Године 2001. основао је SantaMail, страницу на којој су родитељи могли поручити писмо Деда Мраза за своју децу по цени од 10 долара. Већ у првој години Reese је примио 10.000 наруџбина и зарадио 100.000 долара. Убрзо, SantaMail је постао идеја вредна милион долара.
До данас је страница послала више од 500.000 персонализованих писама деци. Данас та писма коштају 14,95 долара и долазе у седам различитих тема, уз гаранцију да стижу до Божића.
3. Риверданс
Bill Whelan је компоновао музику која се 1994. године емитовала у паузи такмичења за песму Евровизије, а која је прерасла у седмоминутни музички спектакл познат као „Riverdance“.
Michael Flatley је наступио у емисији и одлучио да целу идеју претвори у сценску продукцију након што је публика одушевљено реаговала. Тако је настала позоришна представа која спаја ирску музику и плес.
„Риверданс“ је први пут изведен у Даблину 1995. године и постао светски феномен. До данас га је уживо видело више од 30 милиона људи, а зарада шоу-програма премашила је милијарду долара.
4. Чишћење места злочина
Да ли сте икада помислили шта се догађа након што полиција заврши увиђај? Неко мора очистити место злочина.
Бивша полицајка Laura Spaulding схватила је да су породице често препуштене саме себи да чисте након убиства или самоубиства ближњих. Уочила је пословну прилику и 2005. године покренула фирму Spaulding Decon, специјализовану за деконтаминацију и чишћење места злочина.
Већ у другој години запослила је неколико људи и проширила посао на чишћење лабораторија. Данас води франшизу вредну више милиона долара.
5. Слап наруквице
Једноставна дечја играчка претворила се у идеју вредну милионе. Замени учитељ из Wisconsina, Stuart Anders, једног дана је користио метар на извлачење када се он омотао око његовог зглоба.
Тада му је синуло – шта ако би то била наруквица прекривена тканином? Прототип је годинама држао у свом камионету све док није упознао агента за продају играчака. Убрзо су „слап“ наруквице постале хит у школама широм света.
Иако данас нису толико популарне, и даље се продају.
6. Риба која пева
Пре око 25 година продавнице су биле преплављене новитетом – пластичном рибом на дрвеној плочи која пева „Take Me to the River“ и „Don’t Worry, Be Happy“, померајући главу у ритму музике.
Изумитељ је Joe Pellettieri, потпредседник развоја производа у компанији Gemmy Industries. Идеју му је, како каже, дала супруга, а он је заједно са инжењерима усавршио дизајн.
Производ под именом Big Mouth Billy Bass зарадио је више од 100 милиона долара.
7. Рецепт за пиво
Jim Koch, пети у генерацији пивара, искористио је породични рецепт за оснивање компаније Boston Beer Company.
Са пивом Samuel Adams, фирму је основао 1984. године, а на берзу изашао 1995. Koch је данас „тежак“ више од милијарду долара и 2023. био је на 1905. месту Форбесове листе милијардера.
Према подацима Удружења пивовара САД, Boston Beer Company је друга највећа craft пивара у земљи.
8. Изнајмљивање хаљина
Jennifer Hyman и Jennifer Fleiss дошле су на идеју када је Hyman видела како њена сестра троши превише новца на венчаницу.
Тако је 2009. настала платформа Rent the Runway, која омогућава изнајмљивање, куповину или претплату на дизајнерску одећу и модне додатке. У понуди је преко 700 брендова и више величина.
До 2019. фирма је достигла вредност од милијарду долара. Hyman је и даље извршна директорка, док је Fleiss напустила компанију 2017. године. Обе су зарадиле милионе.
9. Печење колачића
Ко би рекао да печење колачића може донети милионе? Debbi Fields је радила као сакупљачица лоптица и од зараде куповала састојке за своје чувене колачиће.
Њена компанија Mrs. Fields Cookies постала је симбол укуса и успеха – данас се њени колачићи продају широм света, а Debbi је милионерка.
10. Наопака боца кечапа
Paul Brown, власник фирме за прецизно обликовање пластике, дошао је на идеју да направи флашу која стоји „наопако“ и олакшава коришћење кечапа.
Са својим тимом осмислио је специјални вентил у облику латице који спречава цурење. Иста технологија коришћена је чак и у NASA програмима!
Године 1991. компанија Heinz је купила лиценцу за Brownов изум. Данас се више од 75% свих Heinz кечапа користи у боцама с његовим механизмом — који му је донео преко 13 милиона долара.