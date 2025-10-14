ЗАРАЂУЈЕ 40.000 ЕВРА НА СТОПАЛИМА И тврди да то може свако! ПОСАО КОЈИ ЗВУЧИ ЧУДНО, АЛИ ДОНОСИ БОГАТСТВО
Прича о жени која је успела да претвори хоби у озбиљан извор прихода привукла је велику пажњу.
Она годишње заради и до 40.000 евра продајом фотографија на интернету, а наглашава да за то нису потребне скупе камере нити професионална опрема.
Док многи траже начине како зарадити додатни новац путем интернета, један од најнеобичнијих трендова последњих година постао је прави бизнис – продаја фотографија стопала. Према подацима глобалних платформи, жене с одређеним обликом и пропорцијама стопала могу годишње зарадити и до 35.000 фунти, односно скоро 40.000 евра.
Најтраженији облици: римска, грчка и “сељачка” стопала
Како наводе искусни модели и стручњаци из индустрије, највише се зарађује с „сељачким“, римским и грчким типовима стопала. Мелиса Кук, сексуална терапеуткиња која саветује моделе у овој индустрији, открила је што чини разлику између просечне и изузетно профитабилне продаје.
“Фетиш на стопала један је од најчешћих фетиша у свету. Највише се тражи такозвани ‘сељачки’ тип стопала – онај код којег су три највећа прста до палца једнаке дужине,” објаснила је Кук.
Према њеним речима, успех у овом послу не зависи само од изгледа, него и од креативности, квалитету фотографија и разумевању публике.
“То није само брзо фотографирање, већ процес. Потребно је размишљати о осветљењу, реквизитима, позама, филтерима и монтажи. Кључ је у стварању препознатљивог и квалитетног садржаја,” истакнула је.
Истраживање открило: квадратна стопала доносе највећу зараду
Према недавном истраживању које је провела платформа FunWithFeet, највише зарађују модели с квадратним стопалима, чак до 35.000 фунти годишње.
На другом месту су грчка стопала – код којих је други прст дужи од палца – с просечном зарадом од 33.000 фунти годишње.
Раширена стопала доносе око 30.000 фунти, док римска стопала, где су прва три прста једнаке дужине, такође остварују високе износе.
Црвени лак за нокте и личност – комбинација која продаје
Према речима Мелисе Кук, црвени лак за нокте и даље је најпопуларнији избор међу купцима јер симболизује класичну женственост и атрактивност.
Поред естетике, важну улогу игра и личност модела.
„Личност модела може имати огроман утицај на целокупно искуство. Ако особа делује самоуверено, пријатељски и ангажовано, купци ће се вратити и купити још“, додала је Кук.
Иако идеја о продаји фотографија стопала многима може деловати бизарно, то је индустрија која брзо расте и ствара нову нишу на тржишту онлајн садржаја за одрасле.
У свету у коме многи траже алтернативне изворе прихода и флексибилне онлајн послове, овај облик зараде постаје све популарнији – под условом да му се приступи професионално и са разумевањем тржишта.
