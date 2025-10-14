МОЖЕ ЛИ БОЛ У КОСТИМА ЗАИСТА ДА ПРЕДВИДИ ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА Доктор открива да ли је ово мит или истина
Многи се питају да ли повремена бол у костима коју осећају може заправо да предвиди промену времена.
Може ли костобоља да најави кишу или је то само устаљени мит и имају ли везе болови у костима са променом времена, открио је у "Јутру" др Жарко Радовић:
- Боле нас баш све. Не само нас мало млађе, него и све више старију популацију. Сигурно сте чули кад кажу старији људи моје кости јављају за промену времена. Или уколико имате неки ожиљак, неку хируршку интервенцију, уколико сте раније имали, боли ме ожиљак, мој ожиљак уколико ме боли, онда значи да ће време да се мења. Често старе баке кажу сврбе ме уши - прича др Радовић.
Како је још истакао, кости могу и да "памте", па тако уколико сте имали неку повреду или фрактуру, а у том моменту нисте осетили бол или сличне промене, које су адекватне за тако нешто, могуће је да ћете то искусити касније, па чак и након годину дана. Бол у костима коју осећају може заправо да предвиди промену времена.
