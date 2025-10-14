overcast clouds
16°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Распоред сахрана за среду, 15. октобра

14.10.2025. 15:34 15:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Руменки, Каћу у среду, 15. октобра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље

Христина Живе Стефановић (-урна-) (1939.09.45

Радивој Михаила Петковић (1935.10.30

Никола Слободана Ђомпарић (1943.11.15

Славољуб Јакова Тегелтија (1954.12.00

Ђорђе Љубише Имброновић (1938.12.45

Снежана Тодора Бабовић (-испраћај-) (1949.13.30

Зоран Симе Миликић (1959.14.15

Павле Ђоке Вукашиновић (1937.15.00

Нови Сад, Успенско гробље

Драгица Никола Жестић (1961.11.00

Петроварадин, Ново гробље

Душко Ержике Иванек (1950.13.00

Руменка, Католичко гробље:

Карољ Андраша Шипош (1964.13.00

Сремска Каменица, Православно гробље

Драгомир Милана Лазић (1944.15.00

Каћ

Ковиљка Драгана Митровић (1937.15.00

распоред сахрана јкп лисје градско гробље
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај