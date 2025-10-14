Распоред сахрана за среду, 15. октобра
14.10.2025. 15:34 15:40
У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Руменки, Каћу у среду, 15. октобра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље
Христина Живе Стефановић (-урна-) (1939.) 09.45
Радивој Михаила Петковић (1935.) 10.30
Никола Слободана Ђомпарић (1943.) 11.15
Славољуб Јакова Тегелтија (1954.) 12.00
Ђорђе Љубише Имброновић (1938.) 12.45
Снежана Тодора Бабовић (-испраћај-) (1949.) 13.30
Зоран Симе Миликић (1959.) 14.15
Павле Ђоке Вукашиновић (1937.) 15.00
Нови Сад, Успенско гробље
Драгица Никола Жестић (1961.) 11.00
Петроварадин, Ново гробље
Душко Ержике Иванек (1950.) 13.00
Руменка, Католичко гробље:
Карољ Андраша Шипош (1964.) 13.00
Сремска Каменица, Православно гробље
Драгомир Милана Лазић (1944.) 15.00
Каћ
Ковиљка Драгана Митровић (1937.) 15.00