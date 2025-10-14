ДРАГИША БИНИЋ ТВРДИ: "Пауновић никад неће бити селектор"
Бивши фудбалер Црвене звезде Драгиша Бинић тврди да ће нови селектор Србије бити Владан Милојевић.
Селекторско место је упражњено одласком Драгана Стојковића, док Милојевићу уговор са Црвеном звездом истиче на крају полусезоне.
"На основу целокупне ситуације, најближи да буде селектор је Милојевић", рекао је Бинић на телевизији "УНА" и додао:
"Мислим да ће остати до Нове године, уговор му истиче и онда ће преузети репрезентацију".
Гостујући у истој емисији, бивши судија Рака Ђуровић је предложио Вељка Пауновића, на шта је Бинић имао спреман одговор.
"Да само додам око тренера ког си предложио. Игром случаја, био сам у руководству у Савезу, заједно са Мркелом у спортском делу, где нам је он био тренер. Знајући њега како размишља, никад неће доћи да буде селектор. Он неће да трпи неке ствари", истакао је Бинић.
Србију у уторак од 20.45 очекује гостовање Андори у квалификацијама за Мундијал, а в.д. селектора је Бата Мирковић.