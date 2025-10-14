СРБИЈАВОЗ ИМА ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Измена саобраћаја на релацији Вршац – Земун – Вршац ЕВО И КАДА
14.10.2025. 15:23 15:34
Србијавоз обавештава кориснике услуга да ће дана 15. октобра доћи до измене саобраћаја возова на релацији Вршац – Земун – Вршац.
Возови који полазе из Вршца за Земун у 06:08 и 12:17 часова, као и Земуна за Вршац у 09:55 и 14:50 часова, неће саобраћати из техничких разлога.
За путнике ових возова није организован аутобуски превоз. Захваљујемо се путницима на разумевању, саопштио је Србијавоз.