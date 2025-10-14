ЂЕРЕ ЕЛИМИНИСАН НА ТУРНИРУ У АЛМАТИЈУ: Пао после два тај-брејка у првом колу
Српски тенисер Ласло Ђере завршио је учешће у првом колу турнира у Алматију.
Од њега је после два тај-брејка бољи био домаћи представник Александр Шевченко – 7:6 (1), 7:6 (12).
Ђере је миран први сет изгубио убедљиво у одлучујућем гему, али је у другом виђена драма.
Ласло је најпре надокнади брејк минуса, да би у 11. гему могао у потпуности да сломи ривала.
Неизвесно је било и у тај-брејку, Ласло је пропустио три сет лопте, пре него што је Шевченко искористио пету меч лопту.
Наредни ривал биће му Француз Корентан Муте, који је надиграо Бернарда Томића.
Ђереа мучи повреда у последње време и ово му је шести узастопни пораз на Туру.