ЂЕРЕ ЕЛИМИНИСАН НА ТУРНИРУ У АЛМАТИЈУ: Пао после два тај-брејка у првом колу

14.10.2025. 19:20 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djere
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Ласло Ђере завршио је учешће у првом колу турнира у Алматију.

Од њега је после два тај-брејка бољи био домаћи представник Александр Шевченко – 7:6 (1), 7:6 (12).

Ђере је миран први сет изгубио убедљиво у одлучујућем гему, али је у другом виђена драма.

Ласло је најпре надокнади брејк минуса, да би у 11. гему могао у потпуности да сломи ривала.

Неизвесно је било и у тај-брејку, Ласло је пропустио три сет лопте, пре него што је Шевченко искористио пету меч лопту.

Наредни ривал биће му Француз Корентан Муте, који је надиграо Бернарда Томића.

Ђереа мучи повреда у последње време и ово му је шести узастопни пораз на Туру.

ласло ђере тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
