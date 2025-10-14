overcast clouds
9°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"

14.10.2025. 23:14 23:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
mitrovic
Фото: ФСС

Капитен Србије Александар Митровић био је задовољан што је његов тим победио Андору.

Србија је као гост победила Андору 3:1 и остала у животу у квалификацијама за СП 2026. године.

"Повреда је од неког дуела, ударац без лопте. Данас је могло да буде 2-3 пенала, играо сам у Премијер лиги, али ово данас је било рвање, џудо... Тешка утакмица, окренули смо утакмицу, освојили смо три бода и остали у животу", рекао је Митровић после меча у Андори.

Како каже, битан је начин на који је тим одреаговао на пораз од Албаније (0:1).

"Јединиство и атомсфера никада нису били проблем. Болан пораз је иза нас, али је екипа реаговала позитивно. Било је тешко, надамо се да ће Албанија да киксне... Похвалио бих Бату и његов тим, јер су одрадили фантастичан посао. Нисмо имали времена, али смо извукли смо максиму. Докле има наде, борићемо се. Даћемо све од себе, верујем у чуда. Били смо у сличној ситуацији са Португалијом зашто не опет'", рекао је Митровић.

александар митровић фудбалери србије квалификације светско првенство
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух
mirkovic

ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух

14.10.2025. 23:07 23:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ АНДОРУ и сачували наду у борби за пласман на Мундијал
srbija2

ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ АНДОРУ и сачували наду у борби за пласман на Мундијал

14.10.2025. 22:47 22:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(УЖИВО) Србија је победила Андору после преокрета
srbija3

(УЖИВО) Србија је победила Андору после преокрета

14.10.2025. 19:29 22:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

Очекује праву реакцију фудбалера Србије

спорт

БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

Фудбалери Србије играју у уторак против Андоре у гостима у квалификацијама за Светско првенство 2026.

13.10.2025. 18:06 18:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори

Нада за Мундијал и даље постоји

спорт

МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори

13.10.2025. 18:11 18:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај