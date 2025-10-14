АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"
Капитен Србије Александар Митровић био је задовољан што је његов тим победио Андору.
Србија је као гост победила Андору 3:1 и остала у животу у квалификацијама за СП 2026. године.
"Повреда је од неког дуела, ударац без лопте. Данас је могло да буде 2-3 пенала, играо сам у Премијер лиги, али ово данас је било рвање, џудо... Тешка утакмица, окренули смо утакмицу, освојили смо три бода и остали у животу", рекао је Митровић после меча у Андори.
Како каже, битан је начин на који је тим одреаговао на пораз од Албаније (0:1).
"Јединиство и атомсфера никада нису били проблем. Болан пораз је иза нас, али је екипа реаговала позитивно. Било је тешко, надамо се да ће Албанија да киксне... Похвалио бих Бату и његов тим, јер су одрадили фантастичан посао. Нисмо имали времена, али смо извукли смо максиму. Докле има наде, борићемо се. Даћемо све од себе, верујем у чуда. Били смо у сличној ситуацији са Португалијом зашто не опет'", рекао је Митровић.